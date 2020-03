Truy điệu Đại úy cảnh sát 29 tuổi hy sinh khi bắt tội phạm

Chiều 24-3, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi, cán bộ Công an huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vây bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy.



Vợ và người thân khóc thương khi nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” truy tặng cho Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: P.H

Lê truy điệu được tổ chức theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại xã Châu Thắng (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An).

Tại Lễ truy điệu, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Đại úy Sầm Quốc Nghĩa huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Đại úy Sầm Quốc Nghĩa đã lập gia đình, mới có một con gái 3 tuổi, vợ làm giáo viên.



Linh cữu Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: C.A

Như PLO đã đưa tin, trưa 22-3, Thượng úy Nghĩa tham gia cùng tổ công tác Công an huyện Quế Phong vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy ở khu vực xã biên giới Nậm Giải (huyện Quế Phong).

Quá trình vây bắt, Thượng úy Nghĩa đã bị hai kẻ dùng dao chống trả rồi chạy trốn lên rừng biên giới. Thượng úy Nghĩa bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên đã qua đời sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và đang truy bắt nhóm mua bán trái phép chất ma túy, sát hại Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Ngày 22-3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã kí quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa lên Đại úy.

Lễ đưa tang Đại úy Sầm Quốc Nghĩa sẽ được tiến hành vào 6 giờ sáng ngày mai (25-3), sau đó an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Châu Thắng.