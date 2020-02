Truy đuổi đối tượng ôm 4 bánh heroin, 3 kg ma túy đá vào Nam

Ngày 26-2, sau thời gian lập chuyên án mang bí số 369B, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) quyết định phá án, chặn đứng đường dây đưa ma túy lớn vào miền Nam.



Trần Khắc Bảy bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Ban chuyên án phải cử các tổ công tác bám sát, chốt chặn, đuổi theo Trần Khắc Bảy (37 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để bắt quả tang cùng tang vật.

Bảy thuê xe taxi từ Nghệ An chạy nhanh qua cầu Bến Thủy để sang địa phận Hà Tĩnh rồi mới bắt xe đò đi vào Nam. Tuy nhiên, khi Bảy xuống xe taxi ở địa phận xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và ôm ba lô để lên xe khách thì bị ban chuyên án phối hợp cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, ba lô của Bảy có tới 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin cùng các giấy tờ tùy thân.

Bước đầu, Bảy khai nhận số ma túy trên đưa vào miền Nam để tiêu thụ nhưng không ngờ bị phát hiện, bắt giữ.