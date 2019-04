'Truy lùng' tài xế dùng ma tuý ở bến xe Ngã tư ga, quận 12

Tối ngày 26-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12, TP.HCM đã tổ chức kiểm tra ma tuý đối với các tài xế ở BX Ngã Tư ga nhằm đảo bảo an ninh trật tự nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, Đội CSGT-TT quận 12 đã phối hợp với Đội CS Ma túy, Công an phường Thạnh Lộc, Trạm y tế phường Thạnh Lộc, Thanh tra giao thông và Đội CSGT Bình Triệu...để thực hiện việc này.



Các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 đã gõ cửa từng xe khách để gọi tài xế dậy kiểm tra ma túy. Ảnh: L. THOA

Cụ thể khoảng 23 giờ đêm, các lực lượng chức năng đã ùa vào BX Ngã tư ga, lùng mọi ngóc ngách, gõ cửa từng xe khách, container, xe tải trong BX để tiến hành kiểm tra.

Lúc này, đa phần là các tài xế chạy tuyến Bắc – Nam, đang đóng cửa ngủ say. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng đến thì đều hợp tác



Không chỉ kiểm tra tài xế xe khách, mà tài xế xe container, xe tải đang ngủ trên cabin cũng phải dậy để kiểm tra. Ảnh: L.THOA

Các tài xế bị kiểm tra giấy tờ xe có liên quan, sau đó được đưa đến khu vực để kiểm tra nước tiểu. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, 20 tài xế có mặt tại BX đều được kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, không có ai dương tính với chất kích thích này.

Tại đây, công an địa phương cũng tiến hành kiểm tra lưu trú tại một số văn phòng của các nhà xe có xe đậu ở BX này. Qua gõ cửa các văn phòng, công an đã kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của những người ngủ qua đêm, nhằm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Công an quận 12 cũng kiểm tra hàng hóa tại BX, kiểm tra lưu trú đối với một số nhà trọ, phòng cho thuê xung quanh BX.



Qua kiểm tra 20 tài xế, không phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy. Ảnh: L.THOA

Anh Đức H., một tài xế xe khách chạy tuyến Sài Gòn-Thanh Hoá khẳng định: “Bọn anh chạy xe khách thì không chơi ma túy đâu. Chủ yếu uống nước ngọt với thuốc lá thôi. Bọn anh có hai tài lận mà, mệt thì đổi thôi. Còn khi nào nghỉ ngơi thì anh em có ăn nhậu một chút”.

Lãnh đạo Đội CSGT- TT quận 12 cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Công an TP.HCM, Đội này đã tăng cường và duy trì công tác kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích. Qua đó đã xử lý hơn 100 tài xế vi phạm nồng độ cồn (bao gồm xe máy và xe ô tô và có một trường hợp dương tính với ma túy.



Công an cũng kiểm tra công tác lưu trú của nhân viên nhà xe tại BX Ngã tư ga này. Ảnh: L. THOA

Đồng thời, đợt này, Công an quận 12 và Công an 11 phường trên địa bàn quận đã đồng loạt ra quân kiểm tra cư trú đối với các nhà cho thuê, cơ sở lưu trú, công trình xây dựng, bến xe,…. có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó chú ý các đối tượng nghi vấn, có quyết định truy nã, đối tượng hình sự - kinh tế- ma túy, thanh thiếu niên tụ tập,…; những nơi chưa chưa vũ khí, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy…