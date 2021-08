Ngày 8-8, Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên gia đình và truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung uý Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



Ông Thái Minh Sỹ cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thân nhân Trung uý Nguyễn Văn Chiến.



Trung úy Nguyễn Văn Chiến hy sinh đêm 6-8, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu).

Sáng 7-8, Đoàn công tác của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, do Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Trung úy Chiến.

Trung úy Chiến có hoàn cảnh rất khó khăn, từng là học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trung úy Chiến chưa cưới vợ, là con trai một trong gia đình có bốn chị em. Bố và 3 chị gái của Trung úy Chiến đang làm thuê trong miền Nam, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chỉ có một người chị gái về quê lo chịu tang.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ đêm 6-8, Trung úy Chiến cùng tổ công tác làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Lúc này, một chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 1A đã gây tai nạn, tông vào Trung úy Chiến. Đồng đội, lực lượng trực chốt đã đưa Trung úy Chiến đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi.