Ngày 30-7, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ký ban hành Nghị quyết 08 về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, TP đang ở mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao nên cần phải có những biện pháp phòng, chống quyết liệt, mạnh mẽ hơn để sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương về một số quan điểm và nhiệm vụ, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong thời gian tới. Phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân TP là trên hết.

Trước hết, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh. Giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Sớm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh, đưa TP trở lại trạng thái bình thường mới, duy trì cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh....



Lực lượng chức năng phun khử khuẩn các địa điểm liên quan đến các ca F0. Ảnh: T.AN

Nghị quyết yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp sau:

+ Thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 để đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn TP. Vận dụng các quy định pháp luật để áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bắt đầu thực hiện từ 18 giờ ngày 31-7.

+ Các lực lượng chức năng, địa phương, đơn vị từ TP đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Huy động lực lượng, tổ chức kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các chốt kiểm soát ở khu vực giáp ranh với các địa phương khác, đường hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt…

Tổ chức các chốt kiểm soát trong khu vực nội thành, tại các khu dân cư, đồng thời, tổ chức các lực lượng cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, thanh tra giao thông, y tế để vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, vừa hỗ trợ xử lý các vụ việc vượt quá thẩm quyền của các chốt kiểm soát.

Phát huy cao độ vai trò của Tổ COVID cộng đồng, kêu gọi người dân và phát động phong trào tự giác thông báo những người về từ vùng dịch không khai báo, không thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định.

+ Tiếp tục tổ chức triển khai khẩn trương, có hiệu quả kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn TP, đa dạng các hình thức xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh ở các khu dân cư, hộ gia đình, trong các doanh nghiệp để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Qua đó đánh giá, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, nguy cơ, diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi.

Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung và hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà. Quyết tâm xử lý các ổ dịch theo phương châm: Làm đến đâu, sạch đến đó, tạo ra các khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp… an toàn dịch bệnh (vùng xanh).

+ Dự trù nguồn kinh phí và có phương án, kịch bản dự trữ đủ nguồn sinh phẩm và vật tư phục vụ xét nghiệm, các máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực y bác sĩ, điều dưỡng và các trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị, nhất là đặc biệt lưu ý hệ thống hồi sức trong cơ sở điều trị ở tầng cao nhất, theo từng cấp độ dịch bệnh, kể cả cấp độ dịch bệnh xấu nhất.

Tổ chức các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; bố trí luân phiên lực lượng để đảm bảo sức khỏe và khả năng phục vụ lâu dài. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng dự phòng, lực lượng y tế cơ sở, các lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

+ Tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và minh bạch. Huy động thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ công tác tiêm phòng. Tăng cường truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm phòng vaccine. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt các đợt tiêm trong thời gian đến.

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội. Bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan, địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này.

Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và TP. Trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó.

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp.

+ Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, phòng ngừa, ngăn chặn các phản ứng cực đoan (nhất là trên không gian mạng), chống đối việc giãn cách, gây mất ổn định xã hội.

Đảm bảo đủ lực lượng ở các chốt kiểm soát, khu vực giáp ranh, biên giới biển, tăng cường lực lượng cho tuyến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và gây mất an ninh trật tự....