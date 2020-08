Từ nạn nhân bị lừa bán thành bị cáo mua bán người

Ngày 3-8, tin từ Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Oanh (32 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.



Bị can Cụt Thị Oanh. Ảnh: NTV.

Theo hồ sơ, năm 2013, Oanh lúc đó 25 tuổi, do nhẹ dạ cả tin, bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Ba năm sau (2016), Oanh trở về quê nhà. Thay vì nói sự thật cuộc sống khổ cực ở đất khách quê người, Oanh lại nói cuộc sống ở Trung Quốc sung sướng. Oanh biết các bản làng miền núi ở Nghệ An có nhiều phụ nữ thiếu việc làm và thu nhập thấp nên đã rủ sang Trung Quốc làm việc, lương cao.

Oanh đã đưa chị LTM (30 tuổi) và chị LMNg (36 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ với số tiền khoảng 375 triệu đồng.

Lừa bán được hai phụ nữ trên, Oanh đưa cho mỗi người 15 triệu đồng, số còn lại Oanh tiêu xài. Sau ba năm sống khổ cực, tủi nhục ở Trung Quốc, đến tháng 7, chị M. và chị Ng. trốn trở về Việt Nam. Khi về đến quê nhà, hai chị này đã tố cáo Oanh đến cơ quan công an.