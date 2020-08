Từ thông tin phía Mỹ cung cấp, 4 người ở Việt Nam bị bắt

Ngày 20-8, tại cuộc Họp báo Thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết thông tin về việc tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Uzbekistan về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, kiêm nhiệm Uzbekistan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại xây dựng kế hoạch đưa công dân Việt Nam tại Uzbekistan về nước trong thời gian sớm nhất, phù hợp với nguyện vọng của công dân, tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

+ Liên quan đến việc các cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ mới đây phối hợp điều tra, bắt giữ một số cá nhân Việt Nam về hành vi gian lận thương mại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ theo thông tin phía Mỹ cung cấp, Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam bốn người về chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang mở rộng điều tra và sẽ xử lý vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam chủ trương kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chức năng Mỹ trong vụ việc này” - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.