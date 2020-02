Từ vụ chìm ghe làm 6 người chết: Sẽ đề xuất có nghị định mới

Ngày 26-2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã dự họp vụ chìm ghe khiến sáu người chết xảy ra chiều 25-2 trên địa bàn xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).



Trước đó, sáng 25-2, nhiều người dân ven sông Vu Gia thuộc thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) đi trên ghe qua sông ăn cúng và ăn dưa hấu tại rẫy dưa nằm trên địa bàn xã Đại Quang cùng huyện. Đến chiều, 10 người trở về trên chiếc ghe nhỏ, trong đó có hai bé gái bốn và năm tuổi. Khi ghe qua đến giữa sông thì lật úp, có bốn người được cứu, sáu người bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau nhiều giờ, thi thể của sáu nạn nhân được vớt lên…



Người thân của các nạn nhân khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của ngườI thân. Ảnh: THANH NHẬT

Tại cuộc họp, Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết chiếc ghe lật là ghe cá nhân người dân dùng qua lại hai bên bờ sông để chăm sóc hoa màu. Theo ông Tâm, việc đau lòng xảy ra có phần chủ quan của người dân khi không đảm bảo các biện pháp an toàn. Công an sẽ làm việc với các nhân chứng, trục vớt chiếc ghe để khám nghiệm nhằm làm sáng tỏ vụ việc hơn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nói những loại ghe này theo luật phải có chỗ ngồi đảm bảo an toàn, trang bị áo phao, phao cứu sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa chưa rõ ràng giữa phương tiện có đăng ký, đăng kiểm và của người dân tự chế nên việc quản lý chưa chặt.

“Sau vụ việc đau lòng, chúng tôi sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan có dự thảo nghị định mới phù hợp với tình hình, chi tiết để người dân nắm cũng như thuận lợi cho lực lượng chức năng dễ quản lý” - ông Hùng nói.

Trong ngày 26-2, ông Hùng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.