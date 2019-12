Tước quân tịch, bắt thiếu úy công an cưỡng đoạt tài sản

Tối 21-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, giám đốc Công an TP.HCM cho biết như trên.

Cụ thể, ngày 20-12, Công an quận Bình Thạnh đã có quyết định đình chỉ công tác với Thiếu úy Phạm Thái Vinh (Công an phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của CHĐ (sinh viên, An Giang) vào ngày 17-12 vừa qua tại quận Bình Thạnh. Người này mới chuyển công tác từ Nghệ An vào TP.HCM một năm.



Chiều 18-12, khi Minh chạy xe máy của Thiếu úy Vinh đến nơi nhận tiền thì bị Thanh tra Công an TP.HCM giữ lại, đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: TRÀ - TÂN

Đồng thời, giám đốc Công an TP.HCM cũng đã ký quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với Phạm Thái Vinh.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (là bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua Pháp Luật TP.HCM, Đ. gửi lời cám ơn tới lực lượng Công an TP.HCM. "Khi họ ép tôi viết giấy bán xe và đòi 10 triệu đồng. "Tôi từng mất niềm tin vào lực lượng công an mà không biết nói với ai... Sau khi cầm các tài sản, tôi cầu cứu báo Pháp Luật TP.HCM và anh chị PV hẹn gặp. Anh chị nói sẽ báo lên Công an TP.HCM để xử lý vụ việc. Ban đầu tôi cũng lo nhưng chỉ lát sau các anh công an tới. Có anh thanh tra ra ngoài gọi điện thoại xong vào, tôi nghe anh bảo "Giám đốc nói rồi (Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM - PV), công gì thì công, làm bậy phải xử". Các anh động viên tôi và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tối đó làm việc xong tôi về nhà thì một anh thanh tra Công an TP.HCM có gọi tới bảo đã tìm thấy xe tôi rồi, đừng lo..." - Đ trải lòng.