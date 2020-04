Tuồn văn bản dự thảo ra ngoài, 1 người bị phạt 18 triệu đồng

Ngày 4-4, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh H. (29 tuổi, trú TP Huế) vì cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.



Nguyễn Thanh H. tại cơ quan công an. Ảnh: T.HỒNG

Trước đó, ngày 26-3, H. đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo (chưa được phê duyệt) của UBND TP Huế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ra ngoài.

Văn bản này có nội dung về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh không cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó nêu thông tin: Tất cả các cơ sở kinh doanh, sản xuất, gia công (bao gồm các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị) trên địa bàn TP Huế tạm thời đóng cửa kể từ 30-3 cho đến khi có thông báo mới (trừ các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, dược, xăng dầu, tạp hóa).

Được biết, văn bản này được soạn thảo nhằm tham mưu lên lãnh đạo UBND TP Huế. Tuy nhiên, do nội dung văn bản thiếu thực tế nên không được cấp lãnh đạo thông qua.

Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội khác đã đăng tải, chia sẻ văn bản này lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Ngay khi có thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo công an tỉnh vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Công an TP Huế điều tra, làm rõ sự việc. Sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với tổng số tiền 18 triệu đồng đối với Nguyễn Thanh H.

Liên quan đến văn bản này, ngày 31-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp cùng Sở TT&TT xử phạt 10 triệu đồng đối với một trường hợp khác về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.