Tướng Phan Văn Giang nghẹn ngào tại buổi họp báo 13 liệt sĩ

Ngày 12-10, Đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đi vào Rào Trăng tìm kiếm nhóm 17 công nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập, đường đi hết sức khó khăn. Đến thời điểm 21 giờ ngày 12-10, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên đoàn dừng dân tại khu vực Trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Khoảng 0 giờ 15 phút sáng 13-10, lũ ống bất ngờ ập đến cuốn đi 13 người, tám người khác may mắn thoát khỏi khu vực sạt lở.