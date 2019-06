UBND TP.HCM chỉ đạo làm rõ vụ người lạ đánh dân gần chốt CSGT

Liên quan tới phản ánh của PLO về việc dân bị người người lạ đánh gần chốt CSGT Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM), UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Giám đốc công an thành phố xử lý.



Văn bản của UBND TP.HCM

Trước đó, từ ngày 29-5, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một người đàn ông tên Nguyễn Tấn Anh M. bị người lạ dùng khúc gỗ tấn công, khiến anh phải cấp cứu ở bệnh viện.

Theo thông tin trên mạng, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Tại khu vực này, có một người đàn ông mặc thường phục cầm bộ đàm và sổ ghi chép ngồi ở quán cà phê gần lề đường đọc biển số vào bộ đàm.



Thông tin nhận được nhiều chia sẻ , phản ứng trên mạng xã hội

Khi thấy anh M. dừng xe lại để nghe điện thoại, người đàn ông mặc thường phục tưởng anh M. quay phim nên đã cầm khúc gỗ từ quán cà phê lao ra đánh anh M. Sau khi đập trúng làm anh M. ngã xuống đường thì nhiều người khác cũng mặc đồ thường đứng gần đó xông vào đánh túi bụi nhưng anh M. đã chạy thoát được. Sau đó, anh M. đã được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Cũng theo chia sẻ của người đăng bài, cách đó vài trăm mét, có một tổ CSGT đang làm việc. Nhiều comment cho rằng những người tấn công anh M. là "tiếp thị sữa" của CSGT.



Trung khai không có mối liên hệ nào với CSGT

Về thông tin trên, văn bản gửi Giám đốc công an TP.HCM, UBND TP.HCM nêu rõ: Đề nghị Giám đốc Công an thành phố khẩn trương chỉ đạo xác minh nội dung của bài báo, xử lý theo quy định. “Làm rõ hành vi của các đối tượng gây thương tích cho người dân, gây mất an ninh trật tự, có mối quan hệ với lực lượng thực thi công vụ hay không; thông tin kết quả xử lý cho cơ quan báo chí được rõ. Đồng thời, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 6-6-2019”

Về vụ việc này, trao đổi với PV PLO, một đại diện Phòng PC08 xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn Trạm CSGT Tân Túc. Hiện Trạm đang cho xác minh, làm rõ vụ việc. “Khi nào có thông tin sẽ thông tin cho PV sớm nhất” – vị này khẳng định.

Được biết, người được cho là hành hung anh M. tên Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, tạm trú xã Phong Phú). Trung đã tới trụ sở công an trình báo và khai mình chính là người tấn công. Trung nói lý do tấn công là bực tức do vừa cãi nhau với vợ thì gặp anh M. có thái độ không thân thiện...

Từ lời khai của anh M. và Trung, công an xác định có một số vấn đề còn mâu thuẫn. Theo đó, M. khai Trung cầm máy bộ đàm và quyển sổ ghi chép. Còn Trung khai mình chỉ cầm điện thoại chứ không cầm bộ đàm, sổ ghi chép và Trung cho biết mình “không có mối quan hệ gì với CSGT”.

Nghề nghiệp của Trung hiện đang được xác minh.