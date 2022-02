Ngày 23-2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Vụ địa bàn VIII, cơ quan UBKT Trung ương tại TP Cần Thơ.



Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định cho Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: PV

Theo đó, Vụ Địa bàn VIII do ông Nguyễn Thanh Sơn làm Vụ trưởng. Cơ cấu tổ chức bộ máy do UBKT Trung ương quyết định. Vụ địa bàn VIII được phân công theo dõi địa bàn 13 địa phương, đơn vị vùng ĐBSCL gồm 12 tỉnh, thành (trừ tỉnh Long An) và Đảng ủy Quân khu 9.

Vụ Địa bàn VIII có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBKT Trung ương và thủ trưởng cơ quan UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn được phân công phụ trách…

Cơ quan Vụ Địa bàn VIII đặt tại số 41, đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu Vụ Địa bàn VIII bám sát tình hình của địa phương, đơn vị mình phụ trách, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo khi có vụ việc phát sinh; tăng cường chỉ đạo, trao đổi, hướng dẫn UBKT các tỉnh, thành ủy trong khu vực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Nét mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Việc ra mắt Vụ Địa phương VIII tại Cần Thơ là bước triển khai Quyết định 53-QĐ/TW ngày 6-1 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Trung ương.

Theo Quyết định 53, cơ cấu, tổ chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có những điều chỉnh lớn so với Quyết định 60 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Cụ thể, giải thể, chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Vụ Đơn thư – tiếp đảng viên và công dân về Vụ Tổng hợp.

Cạnh đó, trộn chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kiểm tra tài chính; hai Vụ Trung ương I, IA; bốn Vụ Địa phương II, III, V, VII để tổ chức lại thành tám Vụ Địa bàn, đánh số lần lượt I, IA, II, III, V, VI, VII, VIII. Trong đó Vụ Địa bàn V, VII, VIII lần lượt đóng tại Đà Nẵng, TP.HCM và mới nhất là Cần Thơ.

Với cơ cấu, tổ chức này, Vụ Địa bàn I, IA, II, III đóng tại Hà Nội sẽ theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng với các tỉnh, thành phía Bắc, các bộ, ngành Trung ương, và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở phía Bắc.

Vụ Địa bàn V đặt tại Đà Nẵng tiếp tục theo dõi khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và Quân khu 5.

Vụ Địa bàn VII đặt tại TP. HCM theo dõi khu vực Đông Nam bộ cùng Quân khu 7, một số doanh nghiệp nhà nước lớn ở phía Nam.

Vụ Địa bàn VIII đặt tại Cần Thơ theo dõi khu vực Tây Nam bộ cùng Quân khu 9.

Mặc dù có đảo, trộn chức năng, nhiệm vụ của các vụ địa bàn nhưng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn giữ nguyên số lượng 14 vụ, đơn vị trực thuộc, theo ba khối, gồm tám đơn vị làm công tác địa bàn, ba đơn vị làm công tác chuyên đề (gồm Nghiên cứu, Đào tạo – Bồi dưỡng, Tạp chí Kiểm tra) và ba đơn vị ở khối Văn phòng, Tổ chức – Cán bộ, Tổng hợp.

Chỉ dấu mới nhìn từ nhân sự BCĐ Trung ương về PCTN, Tiêu cực (PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa được kiện toàn nhân sự, với nhiều nét mới đáng chú ý.