Vẫn còn nhiều hoạt động làm xói mòn niềm tin ở biển Đông

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp giữa ASEAN với các Đối tác, ngày 30-5 tại Băng Cốc (Thái Lan), Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng các quan chức cao cấp ASEAN của Việt Nam (SOM) Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp các nước ASEAN+3 và các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS).



Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, các nước khẳng định lại việc ủng hộ các nỗ lực đối thoại và ngoại giao vì hoà bình, ổn định và phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên; đề nghị các bên tiếp tục giải quyết các khác biệt trên tinh thần xây dựng, triển khai nghiêm túc và hiệu quả các cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Các nước nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Chính phủ Myanmar trong nỗ lực ổn định tình hình, giải quyết vấn đề nhân đạo ở bang Rakhine.

Về biển Đông, các nước chia sẻ về tiến triển trong đàm phán xây dựng Bộ quy tắc COC giữa ASEAN và Trung Quốc, song cho rằng vẫn còn những hoạt động gây lo ngại, làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường an ninh và ổn định trên biển Đông như quân sự hóa, cản trở khai thác tài nguyên trên biển...

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; nhấn mạnh sự kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển UNCLOS 1982. Các đòi hỏi chủ quyền cần được đưa ra trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại các Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế ASEAN+3 và EAS trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác, xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ. Theo Thứ trưởng, việc này góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng đề xuất tăng cường hợp tác về kết nối, hợp tác biển, thích ứng với cách mạng 4.0 trong khuôn khổ ASEAN+3. Ông đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới trong khuôn khổ EAS, trong đó có hợp tác chống lan tràn ma túy trái phép.

Thứ trưởng chia sẻ quan điểm của các nước tại Hội nghị về tình hình Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, bang Rakhine, Myanmar; khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về biển Đông và cam kết của Việt Nam cùng các nước ASEAN và Trung Quốc nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả.