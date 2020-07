Vận hành 479 camera an ninh ở quận 9

Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy thông tin: Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị thông minh, UBND quận 9 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với công an quận xây dựng đề án “Trung tâm giám sát hình ảnh camera quận 9”. Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị thông minh; giúp lực lượng công an tiếp nhận, xử lý tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo đó, hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận 9 được quản lý tích hợp trên bản đồ số xác định gồm 479 mắt camera được bố trí tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự. Thông tin các camera được tích hợp và quản lý cho phép truy xuất hình ảnh từ camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể để cảnh báo, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an ninh trật tự.

Hệ thống này cũng giúp lực lượng trực ban nắm rõ thông tin từ hiện trường. từ đó lực lượng chức năng truy xuất hình ảnh, các tình huống hỗ trợ công tác điều tra, thu thập chứng cứ, theo dõi đường đi, hướng di chuyển của các đối tượng, giúp lực lượng công an nắm bắt tình hình, biển số xe hoặc nhận dạng đối tượng để kịp thời giải quyết vụ việc. Cùng đó là lưu trữ hình ảnh tại các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn để có phương án xử lý kịp thời…

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, cho biết thêm: Qua triển khai thử nghiệm, hệ thống đã hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh chóng, phát huy hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, phối hợp mật phục, đón lõng, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật cũng như truy xuất hình ảnh của đối tượng, phương tiện vi phạm để truy xét, xử lý về sau của lực lượng chức năng; giám sát tình hình giao thông tại các tuyến đường. Đồng thời, các camera được lắp đặt tại các mục tiêu, trọng điểm đã hỗ trợ cho công tác bảo vệ trụ sở cơ quan trọng yếu, nâng cao khả năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý các tình huống về trật tự an toàn giao thông…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng: Việc đưa vào vận hành trung tâm giám sát hình ảnh camera cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của quận trong việc xây dựng đô thị thông minh.

“Quận 9 có vị trí địa lý rất quan trọng, nằm ở cửa ngõ đông bắc của TP, có Khu công nghệ cao là niềm tự hào của TP, là một trong ba quận được chọn để xây dựng khu đô thị sáng tạo, năng động phía đông của TP. Việc xây dựng quận 9 trở thành đô thị thông minh là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng” - ông Đức nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hy vọng trung tâm giám sát hình ảnh này sẽ hỗ trợ cho lực lượng chức năng kiểm soát thật tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận, giúp người dân có cuộc sống ấm no; để quận 9 thật sự trở thành hạt nhân của khu đô thị sáng tạo, năng động của TP.