Vì sao Công ty Tân Thuận IPC bị rút quyền chủ đầu tư?

Hai dự án này gồm: Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7 và Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu Rạch Đỉa (giai đoạn 3).

Ngoài ra, UBND TP cũng chấp thuận chủ trương chuyển chủ đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu Rạch Đỉa (giai đoạn 3) từ Công ty IPC sang Ban đền bù giải phóng mặt bằng quận 7 (thuộc UBND quận 7).

Công ty IPC có trách nhiệm thực hiện tiếp các công việc cho đến ngày bàn giao và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã kiểm tra, đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với Công ty IPC.

Lý do Công ty IPC bị rút quyền chủ đầu tư dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là do đã hơn hai năm kể từ ngày dự án được triển khai, tiến độ thực hiện các hạng mục rất chậm, không đạt so với kế hoạch đấu thầu đã được duyệt.