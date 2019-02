Việt Nam đã sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, đến chiều tối qua (25-2), các công tác về tổ chức, an ninh và các công tác khác đang được lực lượng có liên quan tiếp tục tích cực tiến hành nhằm đảm bảo thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này tại Việt Nam (VN) diễn ra thành công tốt đẹp.



Hà Nội, Lạng Sơn sẵn sàng!

Ngày 25-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thủ tướng khẳng định VN đã sẵn sàng, VN sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

Kiểm tra tại trung tâm báo chí quốc tế, nơi gần 3.000 nhà báo quốc tế tác nghiệp, đưa tin về hội nghị, Thủ tướng yêu cầu công tác đón tiếp báo chí phải chu đáo đối với từng phóng viên, biên tập viên, thể hiện sự hiếu khách của VN. Xung quanh khu vực trung tâm báo chí quốc tế, Thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các panô, áp phích quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa thủ đô Hà Nội và VN.

Ngoài trung tâm báo chí quốc tế, Thủ tướng cũng đã thị sát tại một số tuyến phố chính xung quanh hồ Hoàn Kiếm và kiểm tra việc trang trí tại khu vực bờ hồ, vườn hoa Lý Thái Tổ. Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội chỉ đạo sát sao việc đảm bảo môi trường vệ sinh sạch, đẹp, tạo một hình ảnh đẹp về thủ đô.

Tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), công tác chuẩn bị đón tiếp phái đoàn ngoại giao Triều Tiên cũng diễn ra khẩn trương. Các nhân viên an ninh được triển khai rất nhiều ở khu vực được cho là nơi đến của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lộ trình từ Triều Tiên sang Trung Quốc và đến VN.

Ở đây, nhiều người dân đổ ra đường theo dõi công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn Triều Tiên. “Tôi rất tự hào vì Lạng Sơn, một vùng đất xa xôi ở vùng biên giới của Tổ quốc, đã được lãnh đạo các nước tin tưởng và đến đây” - một người dân tại Đồng Đăng chia sẻ.

Chiều qua, đoàn công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có mặt tại ga Đồng Đăng để kiểm tra công tác an ninh, an toàn trước khi ông Kim Jong-un tới VN.

Sáng 25-2, lực lượng công binh thuộc Tiểu đoàn 93, Bộ Tư lệnh Công binh đã tiến hành rà soát bom mìn dọc tuyến đường Đào Tấn, Liễu Giai của Hà Nội. Việc rà soát bom mìn này được thực hiện từ sân bay Nội Bài tới các tuyến phố trung tâm thủ đô, những nơi có thể là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hoặc nơi lưu trú của hai nhà lãnh đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP Hà Nội đã tổ chức diễu hành lực lượng tham gia bảo vệ an toàn cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2. Lực lượng tham gia diễu hành gồm hàng trăm xe CSGT, xe bọc thép - đặc chủng của cảnh sát cơ động.

Tham gia đảm bảo trật tự, an toàn cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này Công an TP Hà Nội đã huy động hàng ngàn chiến sĩ từ các lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, lực lượng PCCC, cảnh sát hình sự, công an khu vực…

Chỉ tính riêng lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế; duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông tại hơn 300 nút giao trọng điểm, ngăn chặn ùn ứ từ xa.

Đội CSGT dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp với các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.

Trước đó một ngày, tại cuộc gặp mặt giới văn nghệ sĩ, trí thức dịp đầu xuân mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ: “Đoàn CHDCND Triều Tiên đang di chuyển bằng tàu hỏa qua Trung Quốc đến VN. Khi đến ga Đồng Đăng, đoàn Triều Tiên đi ô tô về Hà Nội”.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người khi đến TP Hà Nội. Ảnh: VGP



Lực lượng đảm bảo an ninh ở Lạng Sơn cùng chó nghiệp vụ liên tục kiểm tra khu vực ga Đồng Đăng. Ảnh: ĐỨC TRỌNG



Xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đặc phái viên Mỹ-Triều tích cực đàm phán

Cũng vào hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói với báo chí rằng Tổng thống Donald Trump không thăm chính thức VN trong dịp này nhưng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo VN để bàn về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có buổi đón tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch vào ngày 27-2 và cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến với ông Trump tại Văn phòng Chính phủ.

Trong khi đó, phía Triều Tiên xác nhận bên cạnh cuộc gặp quan trọng với ông Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến cũng sẽ thăm hữu nghị chính thức VN trong dịp này. Tuy nhiên, cho đến tối qua, thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra hoạt động ngoại giao Việt-Triều chưa được công bố.

Cho đến hôm qua, hai đặc phái viên hạt nhân Mỹ-Triều là ông Stephen Biegun và ông Kim Hyok-chol vẫn tích cực gặp nhau tại Hà Nội. Mục tiêu của cả hai là cố gắng thu ngắn cách biệt và bất đồng trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước diễn ra. Hai đặc phái viên Mỹ, Triều đã đến Hà Nội hôm 21-2 và liên tục làm việc để soạn thảo thỏa thuận chung trước khi ông Trump và ông Kim gặp mặt chính thức.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), vấn đề phá bỏ khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên - một yếu tố quan trọng của sự phát triển hạt nhân nhiều thập niên nay của Triều Tiên - có khả năng sẽ có tiến triển tích cực trong thượng đỉnh lần này.