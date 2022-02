Ngày 25-2 giờ New York (ngày 26-2-2022 giờ Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đã có bài phát biểu ghi hình trước tại Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về chủ đề Tạo động lực cho tiêm chủng toàn cầu.

Cuộc họp diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, với sự tham dự và phát biểu trực tiếp hoặc trực tuyến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, 18 Lãnh đạo Nhà nước hoặc Chính phủ, gần 80 Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng và Lãnh đạo nhiều tổ chức và cơ chế quốc tế.



Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BNG

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề cao ý nghĩa của việc tiêm chủng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.



Phó Thủ tướng cho biết với phương châm đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Hơn 190 triệu liều vaccine đã được tiêm cho 97% dân số trên 18 tuổi và gần 90% trẻ em trên 12 tuổi.

Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi cũng đang được chuẩn bị tích cực. Với thành tích tiêm chủng này, Việt Nam đã giảm thiểu tác động của đại dịch và chuyển sang tái mở cửa kinh tế - xã hội một cách an toàn, linh hoạt, hiệu quả và quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn các bạn bè và đối tác trên khắp thế giới đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua Chương trình COVAX hoặc kênh song phương.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã đưa ra những đề xuất quan trọng để cộng đồng quốc tế đạt được mục tiêu tiêm chủng rộng rãi toàn cầu, trong đó có thúc đẩy các giải pháp toàn cầu, phát huy đoàn kết và hợp tác quốc tế; tăng nguồn cung vắc xin, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường hợp tác trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho các nước đang phát triển.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng hoan nghênh thông báo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, được chọn để hợp tác tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA; đồng thời cho biết Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội hợp tác rất có ý nghĩa này để đóng góp vào nỗ lực chung của quốc tế nhằm thúc đẩy tiêm chủng toàn cầu.