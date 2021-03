Việt Nam mong nước Anh tạo điều kiện cung ứng vắc xin

Ngày 4-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách Châu Á Nigel Adams.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Nigel Adams bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương Việt Nam – Anh.



Thứ trưởng Tô Anh Dũng tại cuộc điện đàm. Ảnh: BNG

Theo Thứ trưởng Tô Anh Dũng, trong bối cảnh năm 2020 vừa qua, hai bên đã ra Tuyên bố chung nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên mức cao hơn trong 10 năm tới, cũng như đã ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương (UKVFTA), tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng chúc mừng Vương quốc Anh đã đạt được những thành quả quan trọng trong kiểm soát dịch COVID-19, nhất là việc Anh là nước đi đầu ở châu Âu và thế giới trong triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19, mong muốn Anh chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược tiêm chủng, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho Việt Nam trong các đợt cung ứng vắc xin tiếp theo.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhất trí hai bên sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác then chốt, trong đó có cơ chế Đối thoại Chiến lược – an ninh – quốc phòng, nhằm tạo ra những động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, an ninh - quốc phòng, văn hóa - giáo dục - y tế, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân…

Quốc vụ khanh Nigel Adams chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Anh tăng cường quan hệ với ASEAN, đồng thời đánh giá cao vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 và những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang năng lượng sạch phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Quốc vụ khanh Nigel Adams cũng khẳng định Anh tiếp tục sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thành công của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) mà Anh đăng cai tổ chức vào cuối năm nay.