Việt Nam ứng phó với vấn đề an ninh nguồn nước

Sẽ có nhiều vùng đất ngập chìm trong nước Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay một kịch bản xấu có thể xảy ra là đến năm 2050, nước biển dâng theo toàn dải ven biển Việt Nam từ 21 cm đến 25 cm và có khả năng đến năm 2100 sẽ là từ 44 cm đến 73 cm. Đó là chưa kể nước dâng do bão, do thủy triều ven bờ, do sụt lún đất vì khai thác nước ngầm quá mức. “10% đồng bằng sông Hồng, 15% đồng bằng sông Cửu Long, 14% TP.HCM và từ 20% đến 30% diện tích đất của Thái Bình, Nam Định, Hậu Giang, Cà Mau cuối thế kỷ này có thể ngập nước, ảnh hưởng đến sinh kế của 20 triệu người dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp” - ông Hiển nói. Cũng theo ông Hiển, thực tế khảo sát cho thấy tỉnh Cà Mau là vùng đất thấp, đa phần chỉ cao hơn nước biển có 0,5 m nhưng liên tục bị lún với tốc độ từ 1 cm đến 2 cm/năm. Cùng với nước biển dâng 1 cm/năm thì khả năng chỉ sau 25 năm, đa phần diện tích Cà Mau sẽ xấp xỉ mặt nước biển.