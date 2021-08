Ngày 15-8, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16.

Theo đó Vĩnh Long kéo dài dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 16 đến hết 25-8.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, người dân được yêu cầu không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau. Sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các địa phương căn cứ tình hình thực tế theo các mức đánh giá nguy cơ dịch bệnh thuộc địa bàn quản lý, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp hành chính phù hợp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chỉ những cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới được phép hoạt động, trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Tính đến 07 giờ sáng ngày 15-8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 23 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 1.705 ca.