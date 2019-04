VKS tỉnh Nghệ An thông báo về chuyên án ma túy cực lớn

Ngày 19- 4, Phòng 1, VKSND Nghệ An có báo cáo về kiểm sát tin báo chuyên án VA - 319MT triệt phá và thu giữ hơn 489 kg nghi ma túy.



Nguyễn Văn Phú.

Theo đó, từ khoảng tháng 3-2019, Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin có một số người nước ngoài cấu kết với một nhóm ở Nghệ An có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn ra nước ngoài. Do vậy, công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.



Vào khoảng 8 giờ ngày 17- 4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo của nhân dân tại km 1+800m, Quốc lộ 48B thuộc khu vực đồng muối thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu có một số bì xác rắn, bên trong là các bao nilon màu vàng có chứa các hạt tinh thể màu trắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu báo cáo Phòng CSĐT phòng chống ma túy (PC 04, Công an tỉnh Nghệ An) để phối hợp.



Những chiếc loa thùng di dộng cảnh sát thu giữ tại kho của Nguyễn Thị Tâm.

Qua khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng là 23 bì xác rắn màu trắng, trong các bì này có nhiều gói nhỏ chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy Methamphetamine).

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu thành lập hội đồng mở niêm phong, xác định trọng lượng và lấy mẫu giám định, có sự tham gia của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ an và kiểm sát viên của VKSND huyện Quỳnh Lưu. Qua đó xác định, trong 23 bì xác rắn có 494 gói màu ni lon màu vàng, trong mỗi gói màu vàng có chứa các hạt tinh thể màu trắng, qua kiểm tra nhanh xác định là ma túy Methamphetamine. Tổng khối lượng là hơn 489 kg.



Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ an khám xét khẩn cấp ki-ốt của Nguyễn Thị Tâm (trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu)- gần quốc lộ 1A, là nơi nhóm tội phạm thuê để làm kho chứa hàng ma túy.



Kiểm đếm, cân ma túy đá là tang vật của chuyên án.

Qua khám xét 50 chiếc loa thùng, công an thu giữ được các hạt tinh thể màu trắng, có tổng khối lượng 33,79 gam Methamphetamine.



Sau khi lấy mẫu xác định khối lượng, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chuyển tin báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xử lý.

Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với Nguyễn Thị Tâm và xác định được: Người trực tiếp thuê kho để chứa số ma túy này là Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, quê quán xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Người này từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về.



Ngay sau khi nắm được tin báo, Phòng 1, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã phân công ba kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xử lý tin báo vụ việc tại Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Quỳnh Lưu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, truy bắt người liên quan.