Kể lại sự việc, cô Hiền cho hay hôm 29-4, khi đi tập thể dục, người nhà của cô nhìn thấy chiếc ba lô đựng số tài sản trên ở gốc cây bên đường gần nhà. Sau khi bàn bạc, họ để nguyên vị trí và báo công an.



Song song với việc công an xã đăng thông tin trên loa truyền thanh, chồng cô đã đăng thông tin lên Facebook cá nhân để nhanh chóng tìm chủ nhân chiếc ba lô. Đến chiều 30-4, anh Nguyễn Hải (ngụ cùng huyện) đã gọi điện thoại cho gia đình xác nhận thông tin để xin nhận lại tài sản. Theo khổ chủ, lý do để rơi ba lô mà không hay biết là vì trước đó có uống rượu hơi nhiều. “Khi tỉnh rượu mới nhớ đồ của mình bị mất. May mắn có người quen biết chuyện và đọc được thông tin trên Facebook cá nhân của thầy Đạt nên tôi mới có cơ hội tìm lại đồ của mình”.