‘Với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì không thể nhân nhượng'

Cần có phương án xử lý hiệu quả về biển Đông Nêu ý kiến tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ QH ngày 15-10, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng Chính phủ cần nghiên cứu, đánh giá khách quan tình hình thế giới và khu vực có tác động tới nước ta. Trong đó cần đánh giá, phân tích kỹ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc; tình hình an ninh - quốc phòng trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là vấn đề biển Đông. Ông Tỵ nói rằng tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, sẽ có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự trong nước và đối ngoại. Do đó cần có đánh giá kỹ lưỡng, chính xác nhằm có những phương án đối phó hiệu quả.