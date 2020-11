Vớt được 4 thi thể trong nước lũ ở Nghệ An

Lúc 22 giờ đêm 1-11, ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể hai anh em Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (em vợ anh Quảng, trú xã Thanh An).



Lực lượng chức năng tìm kiếm hai anh em anh Quảng, anh Thế trên cánh đồng nước lũ.

Trước đó, sáng 30-10, hai anh em Quảng, Thế chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh. Khi đi qua cánh đồng xã Thanh An thì nước lũ dâng lên ngập đường. Lúc đó, ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột của anh Thế) trên đường đi chở cám cho gia súc về thì bị ngã, nước lũ cuốn trôi.

"Hai anh em Thế, Quảng liền xuống xe, lao ra cứu chú Nam. Ông Nam may mắn được cứu sống nhưng anh Thế và anh Quảng bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm hai ngày nay. Tối nay, phát hiện thi thể hai anh em trên hói nước ở cánh đồng lũ đang ngập ở xã Thanh An”- Chủ tịch UBND xã Thanh An, cho biết. Những ngày qua, hàn trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội và người dân nỗ lực tìm kiếm hai anh em anh Quảng.

Cũng tại huyện Thanh Chương, tối nay (1-11), lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng vớt được thi thể hai em học sinh Phan Thị Trang (12 tuổi, học lớp 7) và Trần Thị Ngọc Ánh (13 tuổi, học lớp 8C, cùng trú thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương). Hôm nay, hai em Ánh và Trang cùng đi xe đến xã Thanh Long (huyện Thanh Chương) rồi mất tích. Lực lượng chức năng cùng người thân đi tìm kiếm, mò tìm được thi thể hai em Trang và Ánh trên cánh đồng nước lũ ở thôn Long Tiến, xã Thanh Long.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể bốn người trên lên bờ và đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho người thân đưa về khâm liệm, tổ chức lễ tang.