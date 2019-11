Vụ 39 thi thể ở Anh trên diễn đàn Quốc hội

Đoàn công tác của Bộ Công an đang làm việc bên Anh Trao đổi bên hành lang QH, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay là ngày 3-11, đoàn công tác của Bộ Công an đã sang Anh nhưng chưa làm việc được vì là Chủ nhật. “Hôm nay thứ Hai, cơ quan chức năng hai bên sẽ làm việc với nhau. Bộ Công an đã chỉ đạo những công việc chính và trong ngày sẽ có báo cáo đầu tiên gửi về” - ông nói. Ông cho hay ưu tiên nhất là cần nhanh chóng xác nhận danh tính vì thông tin là có rất nhiều người Việt Nam. Đoàn mang theo rất nhiều tài liệu liên quan tới các trường hợp gia đình báo mất tích để đối chiếu với bên Anh, nhằm có kết luận sớm rồi cùng với bên Anh giải quyết. Việc tiếp theo là nếu có người Việt Nam thì phải tập trung làm công tác bảo hộ công dân để giải quyết các hậu quả có thể xảy ra. Cùng với đó là đấu tranh phòng chống tội phạm, trước mắt phải ngăn chặn các loại tội phạm này. “Bây giờ việc này là điều tra quốc tế rồi. Phải điều tra, có kết luận sớm, vạch trần tội phạm, đưa những đối tượng tham gia việc này ra xét xử. Hiện nay Bộ Công an đã có chỉ đạo khởi tố một số vụ án và phát hiện, bắt giữ một số đối tượng có liên quan” - Bộ trưởng Tô Lâm nói. Bộ trưởng cũng cho biết cần phải ổn định được cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có ở Anh. Vì trước tình hình này thì hiện nay cảnh sát một số nước có tiến hành truy quét. “Chúng tôi có đề nghị chính phủ các nước tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, không gây xáo động” - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay. Bộ trưởng cũng đề nghị báo chí trong nước và quốc tế cần đưa tin chính xác, không suy diễn về vụ việc. Nếu cần thiết có thể phối hợp với Bộ Công an, cơ quan chức năng để xác minh, trao đổi cho thông tin rõ ràng. Về việc một số gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã nhận được thông báo của cảnh sát Anh, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hiện phía Việt Nam vẫn đang phối hợp để rà soát. Trong trường hợp xác định những nạn nhân là người Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nói theo sự bàn bạc của Chính phủ thì Chính phủ sẽ phối hợp để đưa thi hài những người xấu số đó trở về nước theo đúng luật pháp của Việt Nam, Anh và thông lệ quốc tế. C.LUẬN - Đ.MINH