Vụ 39 thi thể ở Anh: Tướng Nghĩa nói 'có đường dây buôn người'

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay (28-10), về vụ việc 39 người chết trong container ở Anh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa nói: “Hiện chưa có kết luận chính xác là người Việt Nam nhưng đã có dấu hiệu có người Việt Nam trong 39 người, xuất khẩu sang Pháp và từ Pháp sang Anh bằng con đường tội phạm, bất hợp pháp và đã có những đường dây”.



Tướng Nghĩa cho biết, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam gồm Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đang phối hợp phối hợp với Đại sứ quán của Anh để sớm đưa ra thông báo, kết luận vụ việc.

“Vụ này chắc chắn là đường dây đưa người Việt Nam trái phép ra nước ngoài, tôi chưa nói là buôn lậu công nhân của ta” – tướng Nghĩa nói.



Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

Ông cho rằng trong điều kiện hiện nay các cơ quan của Việt Nam như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Bộ Công an cần phối hợp với lực lượng biên phòng để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động đưa người trái phép ra nước ngoài.

“Chúng ta phải có nghiệp vụ để nắm. Theo tôi nghĩ đường dây kể cả buôn bán bằng con đường đi qua biên giới, bằng còn đường tàu biển hay bằng các con đường khác trá hình các loại hộ chiếu thì phải có đường dây, chứ không phải vô hình trung mà đi được. Cho nên phải tăng cường quản lý chặt hơn nữa…” – ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Nhà nước phải có bảo hộ, khuyến cáo với công dân khi đi ra nước ngoài. Nhiều khi người ta ngộ nhận là nếu đi được ra nước ngoài thì cuộc sống thế này, được quyền lợi kinh tế thế kia. Nhưng nếu đi bằng con đường chui thì hầu như sang các nước sẽ mất hết các quyền công dân, không được ra ngoài xã hội, không được giao tiếp mà chủ yếu làm trong các công trường và khó có điều kiện cho trở lại. Vì vậy phải khuyến cáo công dân của chúng ta. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn mà các nhóm người lợi dụng sơ hở để tổ chức những tuyến đi bất hợp pháp”.



Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Cùng nội dung này, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết Sở Ngoại vụ Nghệ An đang liên hệ với Cục Lãnh sự của Việt Nam để cung cấp những thông tin cần thiết cho bên Anh xác lập thông tin. Đồng thời phía công an cũng đang kiểm tra, ra soát lại các vấn đề liên quan.

“Đây là sự việc rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng hiện nay ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, cũng có nhiều việc làm khi theo con đường chính thống. Chúng tôi thực sự mong muốn công dân của chúng ta nên đi theo những con đường chính thống, đi xuất khẩu lao động 1 cách hợp pháp, được nhà nước bảo trợ, chính quyền sở tại họ sẽ hỗ trợ và bảo trợ theo luật pháp của các nước sở tại” – ông Vinh nói.