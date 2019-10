Vụ Alibaba 'nóng' tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hóc Môn

“Hàng loạt người dân khóc dở khi bị Tập đoàn Alibaba lừa đảo trong một thời gian dài..." - cử tri Nguyễn Thái Hòa (phường Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nói với đoàn đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn chiều 7-10.



Cử tri Nguyễn Thái Hòa (phường Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đặt câu hỏi trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: CÙ HIỀN

Tại sao dự án đường sắt metro 1 đội vốn “khủng”?

Cử tri Nguyễn Thái Hòa cũng hỏi về việc đội vốn đối với dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP.HCM.

Trả lời, đại biểu Trần Anh Tuấn thông tin: Dự án đường sắt metro số 1 ở TP.HCM đội vốn do nhiều nguyên nhân khác nhau như điều chỉnh về tổng vốn đầu tư có sự thay đổi thời gian thi công; do trượt giá nguyên vật liệu; do khối lượng công trình thi công cũng có sự thay đổi về mặt quy mô dẫn đến tổng vốn đầu tư có sự thay đổi...

Quá trình thay đổi phải tuân theo Luật Đầu tư công nên UBND TP.HCM có văn bản báo cáo với các bộ, ngành để điều chỉnh tổng mức đầu tư cho hai tuyến metro số 1 và metro số 2. Riêng tuyến metro số 1 dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đây là một sự nỗ lực rất lớn bởi quá trình điều chỉnh mức đầu tư với quy mô của tuyến metro đòi hỏi có sự phối hợp rất chặt trẽ của các bộ, ngành, các cơ quan địa phương để làm đúng theo trình tự quy định của Luật Đầu tư công.



Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Ảnh: CÙ HIỀN

“Vấn đề lừa đảo của Công ty Alibaba là một bài học cảnh tỉnh cho các cử tri nói riêng, người dân nói chung khi tham gia đầu tư mua bán bất động sản cần tìm hiểu rõ dự án đó như thế nào? Chủ đầu tư có thực sự làm dự án hay là một dự án ma” - đại biểu Trần Anh Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, những thông tin về dự án, địa phương như xã, phường nắm rất sát. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho mình không bị rơi vào những cái bẫy dự án ma của nhà đầu tư, người dân cần tìm hiểu kĩ qua các nguồn từ chính quyền.

Ông nhấn mạnh: “Trước khi đầu tư vào các dự án bất động sản người dân nhất định phải tìm hiểu kĩ về dự án thông qua chính quyền sở tại. Alibaba là một bài học lớn để người dân rút kinh nghiệm”.

Thêm một phương án chống ngập cho TP.HCM

Cử tri Lý Văn Thanh (thị trấn Hóc Môn) đề xuất phương án chống ngập úng tại TP.HCM. Phương án in ấn những tờ rơi, pano, áp phích được áp dụng từ lâu nhưng chưa thực sự thiết thực đến người dân.



Cử tri Lý Văn Thanh đặt câu hỏi với đại biểu Quốc hội. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo đó, các cơ quan truyền thông cấp xã, huyện, TP cần lồng ghép những chương trình vào các game show: “Tại sao chúng ta không lồng ghép những chương trình chống ngập úng, chống biến đổi khí hậu vào các chương trình game show để người dân, cán bộ công sở có thể tiếp cận được thông tin này”!

Ông cho là phương án này không thể thực hiện một sớm một chiều, cần sự căn cơ, lâu dài nhưng sẽ giúp người dân cọ xát gần gũi, am hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường.

Đại biểu Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu, có ý kiến đến các cơ quan truyền thông, cơ quan báo, đài và những bộ, ngành có liên quan để phối hợp, xây dựng chương trình nhằm đưa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng cũng như chống ngập úng.

Nhiều người dân nêu quan điểm rất hoang mang trước tình trạng hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường. Hóa chất độc hại bán không kiểm soát cũng được cử tri nêu trong buổi hội nghị.



Cử tri Phạm Văn Đảng (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) đặt câu hỏi về tình trạng phá rừng và tệ nạn ma túy. Ảnh: CÙ HIỀN

Đại biểu Trần Anh Tuấn nhận định, mặc dù cơ quan chức năng sau khi phát hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái cũng tiến hành tịch thu, xử lý, xử phạt nhưng đến nay tình trạng trên vẫn không kiểm soát hết được khiến cử tri bức xúc.

“Một lần nữa, chúng tôi xin tiếp thu, góp ý với đội ngũ quản lý thị trường để tăng cường cơ chế giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hơn, hạn chế tối đa những vấn đề tiêu cực gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân" - đại biểu Tuấn nói.