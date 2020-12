Vụ buôn lậu cực lớn ở Quảng Ninh: Đình chỉ 6 cán bộ hải quan

Ngày 25-12, liên quan đến vụ buôn lậu cực lớn Bộ Công an vừa triệt phá ở Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với sáu cán bộ công chức.



Những người gồm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và ba công chức thừa hành.

Việc tạm đình chỉ số cán bộ nêu trên nhằm xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.



Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu cực lớn qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ảnh: CTV

Ở một diễn biến khác, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh, và báo cáo làm rõ trách nhiệm Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và công chức thừa hành (nếu có).

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần chủ động phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ việc và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc về Tổng cục Hải quan; tiếp tục nắm tình hình, theo sát diễn biến của vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Trước đó, ngày Cơ quan CSĐT Bộ Công đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu có quy mô cực lớn, do bị can Đào Văn Chấp cầm đầu.

Thời điểm triệt phá, công an phát hiện hơn 30 người và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Tiếp tục khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của đường dây, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Đặc biệt, tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của đường dây này đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Loại hàng hóa được buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó phần lớn là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử…

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 10 người về tội buôn lậu, theo quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015.

10 bị can gồm: Đào Văn Chấp (51 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Phạm Thị Hà (53 tuổi, vợ bị can Chấp), Đào Tuấn Duy (28 tuổi, con của bị can Chấp), Đào Mạnh Đức (25 tuổi, con của bị can Chấp).

Cùng bị bắt giam còn có Vi Xuân Mạnh (27 tuổi), Dương Văn Tuấn (37 tuổi), Ngô Chí Tuệ (38 tuổi), Trần Văn Sỹ (37 tuổi), Phạm Văn Tú (38 tuổi, cùng trú tại Quảng Ninh) và Bùi Đình Thao (45 tuổi, trú tại Hưng Yên).

Xem xét điều chuyển hàng loạt cán bộ Liên quan đến vụ án, Tỉnh ủy Quảng Ninh mới đây có văn bản chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để xảy ra vụ buôn lậu nói trên. Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo Đồn biên phòng Quảng Đức, Chi cục Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, khi cơ quan chức năng kết luận sai phạm sẽ xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.