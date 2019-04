Vụ cha vứt xác con xuống sông Hàn: Tắc vì không tìm thấy xác

Tổng tấn công ba loại tội phạm nguy hiểm Cũng tại buổi họp báo chiều 24-2, Đại tá Trần Mưu Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ về việc Công an TP đang triển khai tổng tấn công ba loại tội phạm nguy hiểm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, đó là tín dụng đen, ma túy (cả trong các quán bar, vũ trường) và tội phạm công nghệ cao. “Tín dụng đen là loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận. Giám đốc Công an TP đã ban hành kế hoạch chỉ đạo toàn lực lượng công an TP tấn công trấn áp mạnh loại tội phạm này để ngăn chặn các hậu quả có thể xảy ra gây bất an trong nhân dân. Lực lượng công an đã làm rất tốt, xử lý được nhiều vụ. Dù khung hình phạt nhẹ, xử lý loại tội phạm này rất khó, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện cho đến khi không còn bóng dáng tín dụng đen trên địa bàn TP”, Đại tá Trần Mưu nói. Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã ban hành kế hoạch cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và kế hoạch phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, karaoke, pub trên địa bàn TP vào ngày 18-4 vừa qua. Theo ông Mưu, việc kiểm tra các quán bar, vũ trường ban đầu sẽ tập trung chấn chỉnh giờ giấc hoạt động, từ đó sẽ kiểm tra luôn ma túy, lập lại trật tự trên lĩnh vực này. Riêng về tội phạm công nghệ cao, Đại tá Trần Mưu cho hay việc phát hiện được là rất công phu. Công an phải tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu trên các trang mạng điện tử. Nhưng không phải vì khó khăn này mà công an bó tay. “Hiện đội công nghệ cao đang trực thuộc phòng Cảnh sát kinh tế. Nhưng ý định Ban giám đốc Công an TP là thành lập riêng một phòng công nghệ cao, quy tụ những người có năng lực, trí tuệ về tin học thì mới đáp ứng được việc tấn công loại tội phạm này”, Đại tá Trần Mưu nói.