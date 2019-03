Vụ cháy khách sạn ở Vinh: 1 phụ nữ thiệt mạng vì hoảng loạn

Chiều 18-3, vụ cháy lớn tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar (bên đường Nguyễn Sỹ Sách,TP Vinh, Nghệ An) đã được dập tắt hoàn toàn.



Khói bốc lên từ khách sạn sát bệnh viện và tòa nhà chung cư.

Trước đó, quá trình hỏa hoạn xảy ra, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu người.

Nhiều xe cứu hỏa và hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đã được huy động.



Nhiều xe cứu hỏa và hàng trăm cảnh sát đến hiện trường chữa cháy.



Khói bao trùm cả một góc lớn.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Lê Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin có năm người đang ở trong phòng khách sạn bị mắc kẹt và đã giải cứu. Còn một người trong lúc hoảng loạn thì đã di chuyển.

Cảnh sát PCCC đã đi hết dãy phòng tầng 4 và dãy phòng giặt đồ. Chúng tôi nghe tin có bốn thợ giặt thì đã đưa được ba người ra. Còn một người nữa, chúng tôi đi tìm. Sau đó, chúng tôi tìm được người phụ nữ trong phòng vệ sinh tầng 8 của khách sạn”.

Đại tá Lê Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An nói tại hiện trường.

Cảnh sát đã lao vào đám cháy tìm, cứu sống được tám người bị mắt kẹt. Tuy nhiên, một phụ nữ đã tử vong do bị ngạt khói, đó là chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (52 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).

Chiều 18-3, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy.



Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa.

Được biết trước khi xảy ra cháy, thợ hàn có hàn, sửa chữa ở tầng 1 của khách sạn cao 8 tầng.

Khách sạn Avartar này nằm trong tổ hợp khách sạn, quầy bar, karaoke của Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Anh.



Xe thang đưa cảnh sát PCCC lên tìm cứu người từ khách sạn 8 tầng đang cháy.

Như đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 30 sáng 18-3, tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo người dân, họ phát hiện khói lửa bốc lên từ khu Khách sạn Avatar rồi lan nhanh và bốc cháy dữ dội. Ngay lúc đó, người dân và nhân viên khách sạn đã gọi Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An.



Một nạn nhân bị ngạt khói được ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Địa điểm cháy gần khu Karaoke- quán Bar, BV Thái Thượng Hoàng, gần Trạm xăng dầu bên đường Nguyễn Sỹ Sách. Nhiều người dân hoảng sợ, nhiều bệnh nhân tháo chạy khỏi bệnh viện để tránh lửa lan rộng...