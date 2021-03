Vụ ‘chôn sống': Nạn nhân hư hỏng nên được nhờ dạy dỗ?

Liên quan vụ nam thanh niên 17 tuổi bị bắt giữ “chôn sống” rồi quay video đưa lên mạng xã hội, cuối chiều 27-3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng.



Em V. bị lột hết quần áo ngoài và bắt quỳ bên bờ sông rồi bị một người dùng dép tát. Ảnh cắt từ video clip.

Ngay sau khi xuất hiện đoạn video gây xôn xao trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP Vinh và các phòng, ban chuyên môn vào cuộc. Nạn nhân được xác định là NQV. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sự việc xảy ra vào ngày 25-3, với khoảng 13 người liên quan.

Tại cơ quan công an TP Vinh, các nghi can khai ban đầu rằng em V. là thanh niên hư hỏng tại địa phương. Em V. đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm nghi can này rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhóm này cũng khai rằng “được bố mẹ nạn nhân V. nhờ dạy dỗ”.

Video clip sự việc.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh, trước mắt là có những tội danh bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và một số tội danh khác.

Như đã đưa tin, từ sáng 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nhóm người bắt trói, rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt và đào hố đất lấp một nam thanh niên.



Nhóm nghi can bị triệu tập và bắt giữ tại Công an TP Vinh. Ảnh: CA.

Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Sau khi đe dọa, nhóm người này mới bươi đất, cát để đưa nam thanh niên này lên khỏi hố chôn. Một đoạn video khác quay cảnh nam thanh niên chỉ mặc quần xà lỏn đứng trên cầu trước nhóm người đàn ông đưa điện thoại ra nói "hơn 100 người đang xem...". Sau ba giờ đồng hồ xuất hiện đoạn video trên, Công an TP Vinh đã triệu tập, tạm giữ 13 đối tượng liên quan.