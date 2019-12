Vụ công an bị tố cưỡng đoạt tiền: Nam sinh cám ơn giám đốc

Trưa 20-12, Chu H.Đ (quê An Giang, đang là sinh viên một trường nghiệp vụ về du lịch ở quận Tân Bình, TP.HCM) trải lòng cùng PLO về chuyện mình bị đưa xe về phường rồi bị ép viết giấy bán xe.



Đ. cho biết vết thương ở bắp tay do bị một người trong lực lượng này đâm. Ảnh: TRÀ - TÂN



Đ. kể: Tối 17-12, sau khi nhóm người chặn xe thì Đ. bị đưa về Công an phường 17, quận Bình Thạnh, nói xe thay đổi kết cấu. Xe này là cha mẹ mua xe cũ cho tôi để lên TP đi học và đi làm thêm.

Họ thấy trong cặp tôi có một con dao khoảng 4 cm thì đánh tôi, bảo cầm dao đi giết người, cướp giật rồi dùng con dao của tôi chọc vào cánh tay tôi nhưng dao cùn, không chảy máu.

Sau đó họ dọa phạt, dọa tù rồi hứa giúp đỡ với điều kiện viết giấy bán xe, mang đủ 10 triệu đồng vào trưa hôm sau sẽ trả lại xe, giấy tờ.

Sau khi cầm các tài sản, tôi cầu cứu báo Pháp Luật TP.HCM và anh chị PV hẹn gặp. Anh chị nói sẽ báo lên Công an TP.HCM để xử lý vụ việc. Ban đầu tôi cũng lo nhưng chỉ lát sau các anh công an tới. Có anh thanh tra ra ngoài gọi điện thoại xong vào, tôi nghe anh bảo "Giám đốc nói rồi (Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM - PV), công gì thì công, làm bậy phải xử".

Các anh động viên tôi và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tối đó làm việc xong tôi về nhà thì một anh thanh tra Công an TP.HCM có gọi tới bảo đã tìm thấy xe tôi rồi, đừng lo...



Chiều 18-12, khi Minh chạy xe máy của Thiếu úy Vinh đến nơi nhận tiền thì bị Thanh tra Công an TP.HCM giữ lại, đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: TRÀ - TÂN

Qua Pháp Luật TP.HCM, Đ. gửi lời cám ơn tới lực lượng Công an TP.HCM. Số tiền hơn 8 triệu đồng có được nhờ cắm sạch đồ để đi chuộc xe, tôi đã mang về chuộc lại hết số đồ trên. Gần 2 triệu đồng mượn thêm bạn, tôi cũng đã trả lại.

Tôi mong có thể sớm nhận lại xe của mình để tiếp tục đi làm, đi học.