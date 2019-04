Vụ CSGT tử vong: Xác minh tài xế tâm thần thật hay giả

Về thông tin Huỳnh Văn Chủng mới đổi bằng lái xe hạng C hồi tháng 11-2018, có băn khoăn tại sao một người có tiền sử bệnh tâm thần lại được cấp đổi bằng lái. Vấn đề này, lãnh đạo Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM công nhận bằng lái hạng C do sở này cấp cho Huỳnh Văn Chủng. Theo phòng này, lần đổi bằng lên hạng C cuối năm 2018, do Chủng bị quá hạn nên phải khám lại sức khỏe và thi lại lý thuyết. Trích xuất dữ liệu kỳ sát hạch lý thuyết đó thì Chủng tham dự bình thường. Còn về giấy chứng nhận khám sức khỏe, sau khi kiểm tra, có xác nhận của phòng khám đủ tiêu chuẩn quy định thì Sở GTVT chỉ ghi vào hồ sơ, không lưu giữ giấy đó. Ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, cho hay khi Chủng trình ra giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe thì ngành giao thông phải cho học, thi và cấp bằng. “Trách nhiệm khám, phát hiện ông Chủng bị bệnh tâm thần, ở mức nào là thuộc ngành y tế, các phòng khám. Ngành giao thông không phải là ngành y tế” - ông Quang nói. L.ĐỨC - H.TUYÊN