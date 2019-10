• Trường hợp bắt người có hành vi phạm tội quả tang và người có quyết định truy nã: Các hội viên CLB phải báo ngay cho ban chủ nhiệm và giao ngay người bị bắt cho công an nơi gần nhất. • Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn của mình hoạt động: Các hội viên phải báo ngay cho ban chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan công an có thẩm quyền tổ chức phối hợp và thông báo cho đội xung kích chống tội phạm ở địa bàn khác cùng tham gia. • Cơ quan công an khi tiếp nhận tin báo về tội phạm và người bị bắt từ CLB PCTP có trách nhiệm tiếp nhận ngay để xử lý theo thẩm quyền. (Theo quy chế hoạt động của các CLB PCTP tỉnh Bình Dương)