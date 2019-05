Vụ 'làm luật' cho xe tải vào đường cấm: Vắng bóng các 'cò'

Ghi nhận tại quán nước của cò Hùng “lé” (trên đường Võ Văn Kiệt) thì không còn ai đứng bán. Chúng tôi rảo quanh một số tuyến đường lân cận cũng không phát hiện sự hiện diện của các cò Tùng “lé”, Biếu, Trang hay Trân “heo quay”.

Cũng trong chiều cùng ngày, theo quan sát của chúng tôi, lượng xe vào ra đại lộ Võ Văn Kiệt theo cả hai hướng khá đông, nhưng gần như không thấy phương tiện nào đi vào giờ cấm.



Khu vực quán nước của Hùng "lé" vắng hoe. Ảnh: PV.

Trước đó, PLO.VN đã khởi đăng loạt bài điều tra phản ánh thực tế cò dẫn xe tải chạy giờ cấm bất chấp sự tuần tra, chốt chặn của lực lượng CSGT. Sau khi báo phản ánh, đại diện Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP.HCM đã trực tiếp liên hệ, xin hỗ trợ tư liệu hình ảnh để báo cáo công an TP và xử lý.