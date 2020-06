Vụ nghi hối lộ 25 triệu yen: Sẽ sớm có kết luận thanh tra

Chiều 2-6, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết một số thông tin liên quan đến nghi vấn Công ty Tenma Nhật Bản đưa hối lộ 25 triệu yen cho cán bộ thuế, hải quan tỉnh Bắc Ninh để trốn thuế.



Làm rõ việc 25 triệu yen để chống thất thu thuế

Theo Thiếu tướng Xô, hiện Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin, làm việc với doanh nghiệp để thu thập chứng cứ, tài liệu. Cạnh đó, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với các cơ quan phía Nhật Bản đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

“Theo chỉ đạo của Thủ tướng là phải làm minh bạch, rõ ràng để chống thất thu thuế, hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra khẩn trương” - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Cũng liên quan về sự việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết đơn vị đã chỉ đạo thanh tra bộ thanh tra toàn diện đối với cơ quan thuế và hải quan tỉnh Bắc Ninh. Trong đó thanh tra các nội dung liên quan đến việc đoàn kiểm tra thuế, hải quan thực hiện thanh tra đối với Công ty Tenma Nhật Bản.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế ban hành quyết định đình chỉ 11 công chức liên quan, trong đó năm công chức thuế, sáu công chức hải quan. “Hiện thanh tra bộ đang khẩn trương thực hiện và sớm có kết luận thanh tra theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh… Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí” - thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2-6 (ảnh trái). Ảnh: ĐỨC MINH. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (ảnh phải). Ảnh: VGP

Sẽ đưa hoạt động karaoke trở lại bình thường

Liên quan đến câu hỏi bao giờ hoạt động vũ trường, karaoke được hoạt động bình thường trở lại, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay hai hoạt động này hiện chưa có chỉ đạo hoạt động bình thường. “Ta chủ trương đóng thì đóng ngay nhưng nới lỏng dần dần” - ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, trong nước thực hiện giãn cách xã hội nhưng có một số việc chưa từng có tiền lệ. Đỉnh dịch được xác định là thời điểm 1-4, lúc đó mỗi ngày có hơn 10 ca nhiễm trong cộng đồng. Nếu làm không tốt thì sẽ bùng phát dịch trong cộng đồng, lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh. “Thời điểm đó, chúng ta đã áp dụng một số biện pháp tới mức độ gần như là phong tỏa” - ông Dũng nói.

Người phát ngôn Chính phủ cũng cho biết tinh thần sẽ nới lỏng hoạt động của các cơ sở sản xuất, những dịch vụ thiết yếu trước. “Hai dịch vụ vũ trường và karaoke, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của báo chí, báo cáo, đề xuất với Thủ tướng xem xét đưa hai dịch vụ này trở lại hoạt động bình thường” - ông Dũng cho hay.

Xử nghiêm sai phạm trong thực hiện gói 62.000 tỉ

Liên quan đến triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng có nhiều sai sót, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết đây là gói hỗ trợ chưa có tiền lệ. Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng là làm kịp thời nhưng đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng và trục lợi chính sách. Tuy nhiên, vẫn có vài địa phương trong quá trình lập danh sách có vi phạm. Bộ LĐ-TB&XH đã giám sát, kiểm tra và phát hiện sớm.

Cụ thể, tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa xảy ra chuyện đưa tên người nhà của lãnh đạo xã vào danh sách hộ cận nghèo. Với những sai sót trên, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã quyết định dừng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự đại hội, yêu cầu không tái cử cấp ủy đối với bí thư Đảng ủy xã; đưa ra khỏi nhân sự đối với chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và bí thư đoàn xã.

Đối với sai phạm trong việc xác định sai đối tượng trợ cấp ở tỉnh Hòa Bình, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn ra quyết định tạm đình chỉ đối với công chức vi phạm.