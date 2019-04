Vụ thảm sát: Tang thương xé lòng dân phố nhỏ

Tối ngày 24-4, người nhà và rất nhiều người dân vẫn tập trung đông nghẹt trước căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát tại phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để chờ thi thể nạn nhân được đưa về. Các con đường vào ngôi nhà vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.



Người dân vẫn tập trung trước cửa ngôi nhà nơi xảy ra thảm sát để đón xe đưa thi thể các nạn nhân về.

Hàng xóm gia đình nạn nhân và lực lượng dân quân đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp căn nhà để chuẩn bị làm lễ tang cho 3 nạn nhân xấu số.

Khoảng gần 21 giờ, ba chiếc xe đưa thi thể ba nạn nhân trong vụ thảm sát về đến nơi. Tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà nạn nhân khiến những ai chứng kiến đều nhói lòng, không cầm được nước mắt. Không khí tang thương bao trùm cả khu phố.



Gần 21 giờ đoàn xe đưa ba thi thể nạn nhân về đến nơi

“Hung thủ quá tàn nhẫn! Chúng nhẫn tâm giết chết cả nhà toàn là phụ nữ trẻ em, đến cả em bé mà cũng không tha. Quá xót xa, quá đau lòng”, một người dân ngậm ngùi nói.

Mỗi người một chân một tay, họ phụ giúp gia đình chuẩn bị ma chay cho 3 nạn nhân. Rạp được dựng lên, bàn ghế được đưa vào sân.

Phía sau căn nhà nơi xảy ra vụ án, là nhà của vợ chồng chị Trần Thị Minh Phương, không khí cũng đầy u uất. Tiếng khóc của hai vợ chồng anh chị cùng người thân dường như xé lòng những người chứng kiến.



Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng chị Phương và người thân của gia đình nạn ôm nhau khóc thảm thiết

Cha của bé Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi), người đàn ông cứng rắn nhất gia đình cũng không thể trụ vững đôi chân, anh gục xuống gào khóc, "con tôi… ôi con tôi…!". Chị Phương thì nước mắt dàn dụa, khuôn mặt thất thần. Ba nạn nhân đều là những người ruột thịt của chị, có lẽ sau những cơn ngất từ sáng đến giờ chị không còn đủ sức để khóc to hơn nữa.



Cha của bé Nguyễn Thị Bảo N., gục ngã trước thi thể của người con gái 8 tuổi

Như PLO đã đưa tin, vụ án mạng kinh hoảng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 24-4 tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Các nạn nhân được xác định là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi).

Theo thông tin từ phía cơ quan công an, khoảng gần 7 giờ khi Trần Thị Minh Phương đi làm về thì qua nhà bà ngoại (bà Cúc) đón con gái thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì. Khi nhìn qua cánh cửa thì phát hiện người con gái nằm bất động trên vũng máu. Chị hoảng hồn chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà để vào xem thì phát hiện 3 người đã chết trên vũng máu.

Tại hiện trường bé gái Nguyễn Thị Bảo N. được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm trên giường trong phòng ngủ, mặt bị phủ bởi 1 tấm chăn, còn người con gái của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. thì nằm chết ở hành lang lối đi giữa nhà trên và nhà dưới. Tại chỗ phát hiện thi thể, các nạn nhân đều nằm trên vũng máu, máu vương vãi khắp nơi trong nhà.



Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin hỗ trợ công tác phá án. Ảnh: Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (trái) chỉ đạo công tác phá án

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tung hàng trăm cán bộ chiến sĩ tỏa đi nhiều hướng để điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát.

Đến chiều nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo: Ai biết thông tin liên quan đến vụ án vui lòng liên hệ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, điện thoại 0989.951.795 gặp điều tra viên tên Lê Xuân Sang) hoặc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án.