Vụ thi thể người cạnh bao tải đựng chó: Bắt nghi can nổ súng

Chiều 26-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết liên quan đến vụ phát hiện thi thể thanh niên cạnh bao tải đựng chó trong khu rừng tràm ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc), công an đã bắt giữ Mạnh Lộc Chiến và Nguyễn Văn Thành.



Khu vực xảy ra vụ án.

Nghi can Chiến (22 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) đang bị điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Còn nghi can Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) đang bị điều tra hành vi giết người.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 25-10, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên trong khu rừng tràm ở xã Nghi Xuân nên đã báo chính quyền địa phương. Cạnh đó, người dân phát hiện một kích điện, một dây dùng để thắt cổ chó và một bao tải đựng 3 con chó.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Quang Huy (20 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).

Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã khám nghiệm, nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt được Thành và Chiến.

Quá trình điều tra cho thấy khoảng 14 giời chiều 25-10, Thành mang theo súng tự chế (súng hơi bắn đạn chì) để đi bắn chim tại khu vực xóm 1, xã Nghi Xuân.

Lúc đó, Thành phát hiện thấy Huy đang điều khiển xe máy chở theo Chiến cùng bao tải đựng chó và một số dụng cụ phục vụ việc câu chó. Thành nghi ngờ đây là “hai tên cẩu tặc” nên đã đưa điện thoại ra quay video.

Thấy vậy, Huy và Chiến đã lấy hai con dao dắt sẵn tại xe ra de dọa Thành. Sau khi bị đe dọa, Thành dùng súng tự chế chĩa nòng súng vào hướng sau người Huy và Chiến rồi bóp cò. Súng nổ, hai đầu đạn trúng vào người Huy. Bị trúng đạn vào vùng sườn và vùng lưng bên trái, Huy lao xe máy vào rừng cây tràm ven đường, nằm bất tỉnh.

Thấy Huy bị thương, cả Thành và Chiến không đưa đi cấp cứu mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Huy tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An và Cơ quan công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.