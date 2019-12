Vụ VN Pharma: Bắt giam một phó phòng của Cục Quản lý dược

Ngày 28-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.



Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh: BCA

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về tội danh nêu trên.

Cùng ngày, sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho hay đang tiếp tục điều tra mở rộng sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma ở TP.HCM và các tỉnh, TP khác.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada.