Chiều 21-8, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu có văn bản về việc triển khai công tác tăng cường kiểm soát lưu thông trên đường, đảm bảo giãn cách xã hội, an tòan phòng chống dịch, áp dụng kể từ 22-8 để phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của dịch tại địa bàn…

Về kiểm soát người ra đường, TP Vũng Tàu quy định với từng nhóm đối tượng cụ thể.

TP Vũng Tàu giao phòng Kinh tế cấp phát THẺ có mã QR Code cho các shippers giao hàng và tình nguyện viên trong sáng 22-8; Chỉ cấp cho những đơn vị đã đăng ký với UBND thành phố (thông qua phòng Kinh tế).



Các đơn vị giao hàng nhanh phải đăng ký với TP Vũng Tàu thì đội ngũ shipper của họ mới được cấp THẺ có mã QR Code để hoạt động-Ảnh:TK

Giao Thành đoàn Vũng Tàu và UBND các phường xã quản lý đội ngũ Tình nguyện viên của đơn vị mình. Hàng ngày phát THẺ theo nhiệm vụ, trường hợp không có nhiệm vụ thì không giao THẺ.

Về Tổ đi chợ hộ cho các tổ dân phố, theo đánh giá thì hiện nay thành phố có khoảng 2.000 shippers và nhiều tổ chức cá nhân làm công tác thiện nguyện. Vậy nên TẠM DỪNG việc thực hiện mô hình đi chợ hộ cho các tổ dân phố (hiện nay toàn thành phố có 846 tổ đi chợ hộ với khoảng 2.592 người).

Mỗi phường, trước mắt chỉ thành lập một Tổ đi chợ hộ từ 5-10 người để thực hiện việc đi chợ hộ khi cần thiết.

Đối với các Tổ chức cá nhân làm công tác thiện nguyện thì giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu có thông tin hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện công tác thiện nguyện liên hệ thông qua các phường, xã.

Phường, xã có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp với các tổ chức thiện nguyện chuyển hàng hoá đến người dân cần được hỗ trợ.



Tình nguyện viên tham gia giúp dân được cấp THẺ hàng ngày theo nhiệm vụ; mỗi phường chỉ lập một tổ đi chợ hoạt động khi cần thiết- Ảnh minh họa:TĐ

Việc lưu thông của đội ngũ làm công tác thiện nguyện phải thông qua sự phối hợp của Ủy ban MTTQ phường, xã với công an thành phố và công an phường, xã để kiểm soát lưu thông qua chốt.



Đối với các cơ sở sản xuất trong, ngoài Khu công nghiệp, cảng biển, cảng cá, xí nghiệp chế biến hải sản, công trường xây dựng thì thực hiện theo đúng phương châm “1 CUNG ĐƯỜNG - 2 ĐIỂM ĐẾN” hoặc “3 TẠI CHỖ” như yêu cầu của UBND TP Vũng Tàu tại văn bản số 5933/UBND-QLĐT ngày 20/8/2021 về việc tổ chức lưu trú và đưa đón lao động đối với phương án 3 tại chỗ và “1 cung đường – 2 địa điểm”.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác được phép hoạt động thì có danh sách kèm theo lịch công tác của cơ quan, đảm bảo không quá 1/3 người lao động đi làm trực tiếp tại cơ quan đơn vị. Giao phòng Quản lý Đô thị tham mưu văn bản để thành phố gửi các sở ban ngành của tỉnh có công chức sinh sống ở TP Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa.

Danh sách và phương án hoạt động của các cơ quan đơn vị phải được gửi về UBND TP Vũng Tàu (thông qua phòng Qquản lý Đô thị) trước 16 giờ 00 ngày 22-8 để xác nhận được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 và đảm bảo số lượng người tối thiểu/tổng số người lao động của cơ quan, đơn vị.

TP Vũng Tàu yêu cầu các phường, xã rà soát các cơ sở sản xuất, cửa hàng đang hoạt động. Yêu cầu đóng cửa đối với: Các cơ sở tự phát, không có đăng ký hoặc không đảm bảo quy định về phòng chống dịch; các cơ sở sản xuất không đảm bảo điều kiện hoạt động 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường- 2 địa điểm”.



Lực lượng kiểm soát dịch các phường được test nhanh 3 ngày/lần. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát phường 5, Vũng Tàu. TK

Tổ chức xét nghiệm miễn phí 3 ngày /lần đối với: Lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch của UBND phường, xã; lực lượng trực tại các chốt trên các tuyến đường giao thông (không bao gồm chốt tự quản); người thu gom rác sinh hoạt hoạt động trên địa bàn phường, xã; người thu gom rác tại các khu phong tỏa.



Giao công an TP Vũng Tàu phối hợp với phòng Quản lý Đô thị có văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung cần kiểm soát cho công an các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố về điều kiện lưu thông đối với từng nhóm người, nhằm hạn chế tối đa người ra đường…. trên nguyên tắc đảm bảo điều kiện lưu thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, không gây ách tắc.

Trong vài ngày gần đây, TP Vũng Tàu cùng với các lực lượng được tăng cường từ tỉnh đã kiểm soát rất chặt chẽ, xử phạt nhiều trường hợp ra đường không có lý do, giấy tờ chính đáng. Số lượng người bị xử phạt giảm nhiều. Tuy nhiên trong cộng đồng ở một số tuyến đường, hẻm phố ghi nhận một số ca nhiễm, ổ dịch mới. Do đó việc đề ra các giải pháp kiểm soát chặt hơn nữa việc lưu thông ngoài đường là cần thiết...