Ngày 23-9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chứng kiến Lễ tiếp nhận tượng trưng khoản viện trợ trị giá 300.000 USD do Đại sứ Vương quốc Oman tại Hà Nội trao tặng.

Khoản viện trợ do ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri thay mặt Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman, trao cho đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm giúp đỡ nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thời gian qua.



Ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri trao tặng khoản viện trợ cho đại diện Việt Nam. Ảnh: BNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri bày tỏ cảm thông trước những những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra trong những năm qua tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đại sứ hy vọng khoản hỗ trợ sẽ góp phần nhỏ giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống; mong tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia Oman-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.



Đại diện MTTQ Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman, và cho biết sẽ sớm phân bổ nguồn viện trợ đến một số địa phương nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong vùng lũ. Qua đó góp phần sớm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao nghĩa cử mà Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman dành cho Việt Nam, tin tưởng cử chỉ ý nghĩa này sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Sau Lễ tiếp nhận viện trợ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã tiếp Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Oman trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua, nhất là về kinh tế.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân Ngài Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri và Đại sứ quán Oman tại Hà Nội trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư…

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu một lần nữa bày tỏ cảm ơn những tình cảm quý mến của nhân dân Oman dành cho nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Thứ trưởng đồng thời đề nghị phía Oman tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp cận các nguồn vaccine cũng như trang thiết bị y tế để sớm vượt qua đại dịch này.

Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri bảy tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới.