Vượt biên sang Anh: Khốc liệt!

May mắn thoát “ngôi mộ di động” Năm 2016, Jawad Amiri, 25 tuổi và em trai bảy tuổi Ahmad, người Afghanistan, lên một chiếc xe container đông lạnh với 13 người khác từ trại di dân Calais ở Pháp để vào Anh. Những kẻ buôn người khóa cửa và mọi di dân đều sợ hãi. Bên trong container chỉ có khoảng trống tầm nửa mét giữa những chiếc thùng hàng. Amiri và em trai phải nằm đó 15 hoặc 16 giờ. Họ không thể di chuyển, ngồi hoặc đứng. “Chiếc xe giống như một ngôi mộ di động” - Amiri kể. Rất may chiếc xe sau đó bị cảnh sát phát hiện, mọi người may mắn thoát chết dù bị suy kiệt. Nhiều container đến Anh thông qua Bỉ Ngày 26-10-2019, hãng tin AFP cho biết 20 người nhập cư lậu được phát hiện đang núp trong hai thùng xe container, trong đó có một chiếc đang trên đường tới cảng Zeebrugge, nơi container chứa 39 thi thể xuất phát đi Anh hôm 22-10. Chiếc xe này đang trên đường tới Anh thì bị hư dọc đường nên phải ghé vào một garage để sửa. Lúc này, những người nhập cư đang núp bên trong bị phát hiện. Trước đó, hôm 22-10, cảnh sát Bỉ phát hiện chín người đàn ông đến từ châu Phi đang trốn trên một chiếc xe tải ở TP Bruges. Chiếc xe này cũng đang trên đường tới cảng Zeebrugge. Rất may khi được phát hiện, những người trên xe vẫn khỏe.