Vượt dòng lũ dữ đưa thi thể công nhân Rào Trăng 3 ra ngoài

Tối 17-10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 17 nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh dùng phương tiện đi theo đường thủy để đưa ra ngoài.



Mưa và nước lũ lên cao, 2 ca nô của công an Thừa Thiên -Huế ngược dòng để đưa thi thể công nhân ra ngoài.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường bằng máy xúc và nhân lực, lúc 11 giờ ngày 16-10, những người tại nhà máy Rào Trăng 3 phát hiện thi thể nam thanh niên nằm vướng quanh các rễ một gốc cây ở khe suối.



Nhận được tin báo, từ trưa 16-10, gần trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên–Huế; Công an Thị xã Hương Trà và các đơn vị thuộc Công an tỉnh cùng người dân địa phương khẩn trương lên đường tiếp nhận.



Vượt dòng nước lũ chảy xiết.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ di chuyển dưới trời mưa rất to, nước sông dâng cao, đoàn đành phải quay lại do thuyền máy, ca nô của đoàn không thể cập bến được gần chân đập Rào Trăng 4.

Đến sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng thuyền máy, ca nô tiếp tục lên đường, di chuyển bằng đường sông. Một thành viên trong đoàn cứu nạn, cho biết quá trình vượt dòng nước lũ để đưa thi thể về với gia đình rất khó khăn dưới trời mưa lớn cùng nước chảy xiết.



Lực lượng công an đưa thi thể công nhân ra ngoài.

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, đoàn cứu hộ đón nhận thi thể công nhân ra ngoài, sau đó đưa về bệnh viện để nhận dạng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện có 2/17 công nhân đã được công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Những công nhân khác vẫn đang được tìm kiếm.

Như PLO đã đưa tin, ngày 11-10, một trận sạt lở đất xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp 17 người. Ngày 12-10, đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để có phương án cứu hộ.

Tối cùng ngày, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0 giờ ngày 13-10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, khiến 13 người gặp nạn và hy sinh. Thi thể 13 cán bộ chiến sĩ đã được tìm thấy, chương trình lễ tang sẽ diễn ra vào sáng mai 18-10.