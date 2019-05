Xác minh dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu thuốc ở Cà Mau

Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế để hỏi xem dịch lọc thận là thuốc hay vật tư y tế. Động thái này nhằm xác định việc BV đa khoa tỉnh Cà Mau tổ chức đấu thầu lại dịch lọc thận năm ngoái có đúng quy định hay không.



Ngày 24-5, ông Trần La Kỳ (Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế tỉnh Cà Mau) nói điều trên với Pháp Luật TP.HCM. Ông cũng cho hay đến hiện tại, các cơ quan chuyên môn Bộ Y tế chưa có trả lời.

Theo tìm hiểu, từ cuối năm 2018, giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị giám đốc BV Cà Mau giải trình việc tổ chức đấu thầu lại dịch lọc thận. Lý do, mặt hàng này trước đó đã được đấu thầu mua sắm tập trung nhưng BV Cà Mau dùng một thời gian rồi ngưng và tổ chức đấu thầu lại, trong khi quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BYT, khoản 5 Điều 38 nghiêm cấm điều này. Cụ thể, khoản 5 Điều 38 kể trên nêu rõ: “Trường hợp cơ sở y tế vẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu khác thì không được thanh toán hợp đồng”.

Giải trình bằng văn bản với Sở Y tế tỉnh Cà Mau sau đó (ngày 4-1-2019), ông Bùi Đức Văn, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Cà Mau, cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là dịch đấu thầu tập trung không tương thích với máy chạy thận của bệnh viện. Sự không tương thích này dẫn đến tình trạng máy chạy thận bị hư hỏng nhiều.



BV đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: T.VŨ

Do vậy, ông Văn từng trình và được Sở Y tế, UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận về chủ trương cho tổ chức đấu thầu theo nhóm vật tư y tế, trong đó có dịch lọc thận. Từ kết quả đấu thầu này, ông Văn đã bỏ dịch lọc thận do kết quả mua sắm tập trung chọn lựa, chuyển sang sử dụng loại dịch lọc thận do mình tổ chức đấu thầu từ tháng 8-2018 đến nay.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, riêng chi phí cho dịch lọc thận tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau năm 2018 khoảng 7-8 tỉ đồng... Và trong ngày 24-5-2019, ông Dương Minh Tùng, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Cà Mau, cho hay năm 2018 bệnh viện này được thanh toán bảo hiểm y tế cho khoảng 45.300 ca, số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Về việc ông Văn không sử dụng dịch lọc thận trong danh mục đã được đấu thầu tập trung mà tự đấu thầu lại và sử dụng loại dịch khác thì có đảm bảo về thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế không, ông Tùng trả lời chuyện đó bảo hiểm xã hội không kiểm soát mà do Sở Y tế. “Bên đây chủ yếu dựa vào định suất mà thanh toán” - ông Tùng nói.

Được biết việc đấu thầu lại dịch lọc thận đang tạo ra các quan điểm trái chiều trong ngành y Cà Mau và các nhà thầu cung cấp thuốc cho tỉnh này. Và như nêu trên, Sở Y tế đang hỏi Bộ Y tế xác định dịch lọc thận là thuốc hay vật tư y tế. Nếu là thuốc thì BV đa khoa tỉnh Cà Mau đã sai phạm nghiêm trọng. Ngược lại, chuyện bệnh viện đấu thầu vật tư y tế là được phép.

Tuy nhiên, điều bất nhất là đầu năm 2018, tỉnh Cà Mau đã xác định dịch lọc thận là thuốc và đưa vào đấu thầu mua sắm tập trung, có quyết định phê duyệt của Sở Y tế vào 12-1-2018...

Chúng tôi đã gọi điện thoại đề nghị được trao đổi với ông Bùi Đức Văn nhưng ông đang công tác xa, hẹn tuần tới.