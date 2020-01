Xăng giả Trịnh Sướng: Khởi tố 2 người chủ bán xăng giả

Ngày 21-1, liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của ông Trịnh Sướng, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên (vợ Lam, cùng trú xã Đăk N'Drung, huyện Đắk Song, Đắk Nông) và Nguyễn Công Thành (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.



Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 24-1-2019, tại cửa hàng xăng dầu Lam Duyên (thuộc thôn 7, xã Đăk N'Drung, huyện Đắk Song), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (bị can trong vụ án) đang thực hiện hành vi xả dung môi solmix xuống các hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên do Nguyễn Văn Lam làm chủ.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an còn phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại cửa hàng xăng dầu Thành Lập.

DNTN Thành Lập (xã Nhân Cơ) do Nguyễn Công Thành thành lập vào năm 2009. Đến năm 2017, Thành tiếp tục thành lập DNTN Dương Minh Hoàng (tại thôn 3, xã Đăk Ha, huyện Đăk G’long), cả hai doanh nghiệp đều kinh doanh là các mặt hàng xăng dầu.

Quá trình kinh doanh, Lam, Duyên, Thành hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận, muốn được hưởng chiết khấu cao hơn mức chiết khấu của nhà phân phối nên vợ chồng Lam đã đặt mua của Nguyễn Mạnh Tiến (bị can trong vụ án) 10.000 lít “xăng giá rẻ” và hẹn đến ngày 24-1-2019 là giao hàng.

Đồng thời, Thành đặt mua của Nguyễn Văn Hướng (bị can trong vụ án) 4.000 lít nguồn xăng giá rẻ, không có hóa đơn chứng từ (dung môi solmix) để xả xuống các hầm xăng của cây xăng Lam Duyên, Thành Lập, trộn với xăng thật nhằm bán ra thị trường kiếm lời. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi Sơn đang điều khiển xe bồn xả được hơn 3.000 lít xuống hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên thì bị bắt quả tang.



Cơ quan chức năng kiểm tra một điểm liên quan đến vụ xăng giả.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định chất lỏng thu giữ trên xe bồn và tại hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, cửa hàng xăng dầu Thành Lập đều là xăng có thành phần chính là hydrocarbon, có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia, có chất lượng không phù hợp theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2018 đến tháng 1-2019, Nguyễn Công Thành đã nhiều lần liên hệ đặt mua “xăng giá rẻ” từ ông Hướng với hàng chục ngàn lít để nhập vào các bồn chứa các cây xăng của Thành để trộn với xăng thật, bán ra thị trường kiếm lời.