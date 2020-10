Xây dựng lực lượng công an đặc biệt trong sạch, liêm chính

Ngày 11-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị Đại hội.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì.

Ngoài ra, phiên trù bị còn có sự tham dự của chín thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu của 63 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 63.000 đảng viên trong lực lượng CAND…



Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm cho biết ngoài các yêu cầu chung đối với Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII còn phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc “phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhắc lại chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng công an phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ gây xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, lực lượng CAND không được tự mãn, sinh chủ quan; phải xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, học hỏi từ nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đồng thời, lực lượng cần tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”, coi trọng danh dự, uy tín của người CAND với tâm niệm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đại hội; sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú của Đảng bộ dự Đại hội XIII của Đảng.

*Tại phiên trù bị, Đại hội biểu quyết nhất trí về số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch gồm sáu người; biểu quyết nhất trí về số lượng, nhân sự Đoàn Thư ký Đại hội gồm ba người; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; nghe toàn văn Báo cáo chính trị; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Đoàn đại biểu dự Đại hội.