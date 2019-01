Xe an toàn mới cho rời bến

Phát hiện nhiều tài xế dương tính với ma túy Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08 Công an TP.HCM) cho biết sáng 27-1, Đội đã phối hợp cùng nhiều lực lượng kiểm tra tài xế xe container sử dụng ma túy trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7), kiểm tra ngẫu nhiên 28 tài xế, phát hiện hai tài xế dương tính với ma túy. Đó là tài xế NVT (thuộc một công ty ở đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức) và NQH (lái xe cho một công ty tại huyện Thủ Thừa, Long An). Trước đó PC08 Công an TP đã phối hợp với công an các quận, huyện liên tục kiểm tra hàng loạt tài xế xe container ở các cảng Cát Lái (quận 2), VIC (quận 7), Sowatco (quận 9). Trong đó, hai ngày kiểm tra ở cảng Cát Lái, công an đã phát hiện bốn tài xế xe container dương tính với ma túy, bảy tài xế không có bằng lái FB, tạm giữ 11 xe container. Trong ngày 27-1, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng rượu bia và ma túy của nhiều tài xế xe khách. Tại đây, CSGT chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy nhưng một tài xế có nồng độ cồn cao… Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng cũng test ma túy đối với hàng chục tài xế trên quốc lộ 1A, phát hiện một người dương tính với ma túy. L.THOA - Đ.TRUNG