Xe container đâm hàng loạt xe ô tô gây hậu quả nghiêm trọng

Khoảng 8 giờ sáng nay (17-2), trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Quảng Tân, Quảng Xương (Thanh Hóa), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe container và nhiều phương tiện khác đang lưu thông. Vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong, ba người khác bị thương.

Vào thời gian trên, xe container mang BKS 15C- 292.98 kéo theo rơ moóc 15R-135.59 do tài xế Đào Đậu Tuấn (40 tuổi, ngụ ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc.



Khi đến đoạn đường 331+200 trên Quốc lộ 1A thì xe container va chạm với xe ô tô mang BKS 37C-280.55 do tài xế Trần Xuân Quang (46 tuổi) điều khiển. Chưa dừng lại xe container tiếp túc va chạm với xe 37A-356.96 do Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển cùng chiều.



Sau khi húc bay 2 xe ô tô thì xe container lao vào dải phân cách và va chạm với 2 xe máy ở làn đường đối diện BKS 36B1-640.20 do Nguyễn Văn Linh (29 tuổi), ngụ phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa điều khiển chở vợ ở phía sau là Nguyễn Thị Trang (26 tuổi) và xe máy 36F1-5354 do ông Lê Đức Tơ (68 tuổi), ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.



Khi xe container lật nghiêng ra đường thì 2 xe ô tô mang BKS 36C-019.34 và 36C-082.60 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã tông vào xe container.



Lúc này xe container còn tiếp tục lao qua phía bên đường tông vào nhà của gia đình ông Lê Hữu Khương (SN 1963, trú xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương). Vẫn chưa dừng lại xe container lật nghiêng ra đường thì 2 xe ô tô mang BKS 36C-019.34 và 36C-082.60 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã tông vào xe container.



Vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, khiến lái xe container là Đào Đậu Tuấn tử vong tại chỗ, 3 người đi xe máy bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện và cả 7 phương tiện đều bị hư hỏng nghiêm trọng.



Sau vụ tai nạn cơ quan công an đã đến hiện trường điều tiết giao thông, cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn trên là do khi chiếc xe ô tô 7 chỗ 37A-356.96 đang sang đường thì bất ngờ bị xe bán tải 37C-280.55 và xe container tông vào dẫn tới vụ việc trên. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.