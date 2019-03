Xe khách chở học sinh tông xe máy điện và xe lôi

Cuối chiều 30-3, trên quốc lộ 15B (đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy điện, xe lôi khiến một học sinh bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe máy điện, xe lôi nằm dưới gầm trước xe khách.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách VIP du lịch Châu Hà mang BKS đăng ký ở Hà Nội 29B-407.02 chạy hướng bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh- Nghệ An) do tránh xe máy điện mang BKS đăng ký ở Nghệ An 37MĐ1-192.29 bất ngờ đi ngang đường nên đã phải bẻ lái sang trái đường.



Tường ki ốt bên đường bị xe khách tông sập.

Tuy nhiên, xe khách kéo theo xe máy điện và đâm vào xe lôi chở lúa gạo rồi đâm sập tường ki-ốt bên đường. Vụ tai nạn khiến một nữ sinh đi xe máy điện bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn học sinh bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng Công an huyện Lộc Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn, xe khách phải rẽ sang trái đường đâm vào sập tường ki ốt.

Được biết, xe khách 29B-407.02 trên đường chở học sinh đi tham quan, du lịch về thì xảy ra tai nạn.